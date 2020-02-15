Российский биатлонист Евгений Устюгов, ставший олимпийским чемпионом 2014 года в составе сборной России, признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Россиянин получил дисквалификацию. Кроме того, Устюгов теперь будет обязан вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады.

Российский биатлонист Евгений Устюгов, ставший олимпийским чемпионом 2014 года в составе сборной России, признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Россиянин получил дисквалификацию. Кроме того, Устюгов теперь будет обязан вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады.О дисквалификации российского биатлониста сообщил ТАСС. Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества. Все результаты, показанные Устюговым в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы. Напомним, что 33-летний спортсмен завершил карьеру в 2016 году.Таким образом, Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр-2014 в Сочи.