Всего сутки разделили две победные игры Нью-Йорк Рейнджерс в регулярном чемпионате НХЛ. После победы в гостях над Миннесотой Уайлд рейнджеры перебрались в Коламбус, чтобы оставить не у дел бывшую команду россиянина Арметия Панарина. Коламбус Блю Джакетс уступили со счетом 1:3.

Всего сутки разделили две победные игры "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярном чемпионате НХЛ. После победы в гостях над "Миннесотой Уайлд" "рейнджеры" перебрались в Коламбус, чтобы оставить не у дел бывшую команду россиянина Арметия Панарина. "Коламбус Блю Джакетс" уступили со счетом 1:3.При этом Панарин забить не сумел, но отдал голевой пас Строуму, который установил окончательный счет в матче на 58-й минуте. А до этого у гостей отличился еще один россиянин Павел Бучневич, который забил первым, и Крайдер. В составе "синих жилетов" шайбу забросил Бьоркстранн.