Китайская марка рассказала о двигателе и нюансах комплектации нового кроссовера для российского рынка.

Китайская марка рассказала о двигателе и нюансах комплектации нового кроссовера для российского рынка.Так, в России Tiggo 8 получит 2-литровый бензиновый турбомотор в 170 л.с.и 250 Нм в связке с вариатором и только передним приводом. Кроссовер достигает 100 км/ч за 10 секунд, максимальная скорость - 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле - 8,2 л/100 км, причем мотор адаптирован под 92-й бензин. В настройках водитель может выбрать режим Eco или Sport. Для российского рынка Tiggo 8 получил систему дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и электроприводом багажной двери с функцией бесконтактного открывания.Галогеновые фары полностью заменены на LED-светотехнику. На светодиодах выполнены ближний и дальний свет, ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота. Двухцветные алюминиевые диски - на 18 дюймов и с низкопрофильными шинами Cooper.В "зимний" пакет входят обогрев сидений со ступенчатой регулировкой, подогрев руля, зеркал заднего вида и всей поверхности лобового стекла, плюс подогреваемые форсунки омывателя.Руль регулируется по вылету и углу наклона, в списке оснащения - обшитые кожей сидения от американской компании LEAR с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также регулировкой поясничного упора для водителя. Мультимедийная система, цифровой дисплей приборной панели и экран климат-контроля полностью русифицированы.Ранее сообщалось также, что водительскому месту в Chery Tiggo 8 обещано сразу три монитора. Первый, семидюймовый - это панель приборов, для которой можно будет выбирать тип отображаемой информации кнопками на мультируле и цвет оформления. Второй, диагональю 10,25 дюйма - тачскрин мультимедийной системы, которая может взаимодействовать со смартфонами при помощи функции Cloudrive. Ассистировать мультимедийке будут 8 акустических динамиков, камера заднего вида и система кругового обзора.Третий экран получил диагональ 8 дюймов, расположен на центральном тоннеле и служит для настройки климатической системы, а также подогрева сидений. Официально заявлено, что монитор наделен обратной связью и защитой от воды, пыли и царапин.Стало известно, что Chery Tiggo 8 получит электрический "ручник", парктроники и систему помощи при спуске - кнопки управления этими функциями тоже расположены на центральной консоли. А в "бардачок" создатели кроссовера спрятали два USB-порта, 12-вольтовую розетку и охлаждаемый отсек.Семиместный вседорожник наделен трансформируемым интерьером: всего предусмотрено 12 вариантов расположения кресел. Отделывать интерьер кроссовера планируется кожей и хромированными вставками.Продажи Chery Tiggo 8 в России должны стартовать уже в марте 2020 года.