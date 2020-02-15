Расследование дела о смерти двухлетнего ребенка в больнице Красноярска будет проконтролировано в центральном аппарате Следственного комитета. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Расследование дела о смерти двухлетнего ребенка в больнице Красноярска будет проконтролировано в центральном аппарате Следственного комитета. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.Ранее сообщалось о смерти ребенка с врожденным заболеванием. Малыш нуждался в медицинском препарате, который отказались закупать должностные лица регионального Минздрава, сославшись на отсутствие финансирования. Ребенок не получил должного лечения, в результате чего и скончался. По данному факту возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.