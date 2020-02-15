На пятом этапе Кубка мира по хафпайпу в Калгари россиянка Валерия Демидова заняла третье место, набрав 87,2 очка. Это позволило 19-летней спортсменке выиграть общий зачет турнира. До Демидовой никто из представительниц России не становился обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине.

На пятом этапе Кубка мира по хафпайпу в Калгари россиянка Валерия Демидова заняла третье место, набрав 87,2 очка. Это позволило 19-летней спортсменке выиграть общий зачет турнира. До Демидовой никто из представительниц России не становился обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине.Победу на пятом этапе одержала китаянка Айлин Гу (94 балла). Второе место досталось Рейчел Каркер из Канады (89,2). Она же стала второй в общем зачете Кубка мира. В ее активе 280 очков.Демидова же выиграла общий зачет турнира, набрав 345 баллов. Тройку лучших замкнула китаянка Кэсинь Чжан (272).