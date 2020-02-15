Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм признан самым сексуальным футболистом всех времен. 43-летний Бекхэм, завершивший карьеру шесть лет, сумел опередить действующих игроков.

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм признан самым сексуальным футболистом всех времен. 43-летний Бекхэм, завершивший карьеру шесть лет, сумел опередить действующих игроков.Букмекерская кампания Free Super Tips провела опрос своих пользователей – о ком из футболистов они чаще думают во время секса. Четверть опрошенных назвала Дэвида Бекхэма. На втором месте португалец Криштиану Роналду. Третьим оказался нынешний капитан сборной Англии Гарри Кейн.Намного отстали Гарет Бэйл ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"). Однако треть респондентов заявила, что предпочтет сексу победу своей любимой команды.