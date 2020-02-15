Жертвами жесткой посадки Ми-8 на Ямале стали два члена экипажа, которые оказались зажаты в кабине после того, как вертолет перевернулся.

Жертвами жесткой посадки Ми-8 на Ямале стали два члена экипажа, которые оказались зажаты в кабине после того, как вертолет перевернулся, сообщает ТАСС.ЧП произошло около полудня по московскому времени примерно в 500 метрах от аэропорта Сабетты. Сразу после взлета вертолет авиакомпании "Скол" попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку — обломал лопасти и упал на крышуНа борту находись три члена экипажа и восемь вахтовиков. Бортмеханику и пассажирам удалось самостоятельно покинуть воздушное судно, а командир и второй пилот оказались зажаты в кабине. Первоначально сообщалось, что они живы, но, когда сотрудники МЧС смогли добраться до места, спасать было некого.