Первая ракетка России Екатерина Александрова стала полуфиналисткой проходящего в Санкт-Петербурге турнире ВТА с призовым фондом 848 тысяч долларов. Александрова прошла в следующий круг из-за снятия чешки Петры Квитовой.

Первая ракетка России Екатерина Александрова стала полуфиналисткой проходящего в Санкт-Петербурге турнире ВТА с призовым фондом 848 тысяч долларов. Александрова прошла в следующий круг из-за снятия чешки Петры Квитовой.Матч между Александровой и Квитовой был запланирован на пятницу. Но чешка отказалась от борьбы по причине плохого самочувствия. Таким образом, Екатерина вышла в полуфинал, который состоится в субботу.Соперница Екатерины определится в матче между Анастасие Потаповой и голландкой Кики Бертенс, который начнется в 18.30. Бертенс является победителем прошлогоднего турнира.