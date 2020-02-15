Бывший вратарь санкт-петербургского Зенита и сборной России Юрий Лодыгин в ближайшее время присоединится к тульскому Арсеналу, который 17 февраля начинает свой третий тренировочный сбор в Турции. Ранее 29-летний футболист расторг контракт с турецким клубом Газиантепспор.

Бывший вратарь санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Лодыгин в ближайшее время присоединится к тульскому "Арсеналу", который 17 февраля начинает свой третий тренировочный сбор в Турции. Ранее 29-летний футболист расторг контракт с турецким клубом "Газиантепспор".Как сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги", Лодыгин планирует подписать соглашение с "пушкарями" до конца нынешнего сезона.Напомним, что российский вратарь выступал за "Зенит" с 2013-го по 2019 год. В составе сине-бело-голубых Лодыгин стал чемпионом страны и выиграл Кубок России.