Калининградский экстремал Олег Резанов сделал супруге необычный подарок в День святого Валентина. Он почти 13 минут пролежал на льду под снегом в Якутске, где температура воздуха в данный момент составляет минус 35 градусов.

Калининградский экстремал Олег Резанов сделал супруге необычный подарок в День святого Валентина. Он почти 13 минут пролежал на льду под снегом в Якутске, где температура воздуха в данный момент составляет минус 35 градусов.В городском Ледовом парке установили ледяную чашу, выполненную в форме сердца. В нее мужчина и забрался ради любимой жены Ирины. Журналистам он сказал, что его супруга – очень мужественная, поскольку не каждая жена выдержит подобную выходку.Помимо сотрудников СМИ и простых зрителей за акцией экстремала наблюдали представители МЧС, передает РИА Новости.Сам Резанов называет себя Повелителем холода. Он установил 11 мировых рекордов по выживанию на морозе. Так, в марте прошлого года в Якутии он прыгнул с парашютом, будучи одетым в одни шорты.Видеоотчеты о своем пребывании в Якутии Резанов публикует в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Олег Резанов (@olegrezanov) 11 Фев 2020 в 11:13 PST