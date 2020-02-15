Заливать кровоточащую рану водкой или крепким виски – это классический прием из голливудского боевика.

Заливать кровоточащую рану водкой или крепким виски – это классический прием из голливудского боевика.Как передает РИА Новости, об этом общественность в интервью радио Sputnik проинформировала врач-терапевт Ирина Ярцева.По ее словам, с одной стороны дезинфекция раны крепкими алкогольными напитками действует как антисептик, поскольку в основе водки или виски есть спирт. С другой стороны, такое "средство" сушит кожу, из-за чего не развивается нормальная микрофлора, которая способствует заживлению раны.Врач также рассказала последователям Рэмбо о том, что не каждый алкоголь годится для примочки. По ее словам, лучше всего для этих целей подойдет водка, но ее надо лить не на саму рану, чтобы не обжечь ее, а по краям.Ярцева констатировала, что лучше всего промывать раны чистой водой.