Делегация Белоруссии подписала в Санкт-Петербурге протокол между Газпромом и правительством республики о цене газа для Белоруссии в 2020 году.

Делегация Белоруссии подписала в Санкт-Петербурге протокол между "Газпромом" и правительством республики о цене газа для Белоруссии в 2020 году.Документ подписал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко, сообщается в пресс-релизе российской компании. Во встрече принимал участие и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.В начале февраля по итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина была достигнута договоренность о сохранении цены на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год — 127 долларов за 1 тысячу кубических метров.31 декабря 2019 года подписан протокол о цене при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года. Поэтому цена 127 долларов за 1 тысячу кубических метров действовала только два месяца, а сейчас цена поставок газа сохраняется до конца года.В целом контракты на поставку российского газа в Белоруссию и его транзит в Европу через территорию республики действуют до конца 2020 года, но вопрос о цене оставался открытым.