НАТО хочет улучшения отношений с самым крупным своим соседом - Россией, заявил на открывшейся накануне Мюнхенской конференции по безопасности генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, члены блока конкурируют с Россией, которая стала более уверенной в себе и хочет вернуться к концепции сфер влияния в мировой политике.

НАТО хочет улучшения отношений с самым крупным своим соседом — Россией, заявил на открывшейся накануне Мюнхенской конференции по безопасности генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, члены блока конкурируют с Россией, которая стала более уверенной в себе и хочет вернуться к концепции сфер влияния в мировой политике.В ответ на это НАТО усиливает сдерживание России и поддерживает санкции против нее, отметил Столтенберг. При этом, оговорился он, все государства НАТО "привержены диалогу с Россией", передает ТАСС.Генсек НАТО предостерег от попыток отдаления Европы от США: по его словам, это не только ослабило бы трансатлантический союз, но и поставило бы под угрозу единство Европы, передает РИА Новости. По словам Столтенберга, он верит не в Европу и США по отдельности, а "только в Европу и США сообща".Он также заявил: НАТО не уходит из Афганистана, однако Альянс готов изменить численность своих военных в этой стране, если представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) продемонстрируют "готовность прекратить насилие и пойти на компромиссы".Ранее сообщалось, что талибы передали американскому послу в Афганистане Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком на 7–10 дней. Однако не исключено, что радикально настроенные командиры и боевики "Талибана" не захотят присоединиться к перемирию.Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Литвы Гитанас Науседа. В своей речи он также говорил о необходимости сдерживания России, обосновав необходимость размещения американского воинского контингента в Литве "угрозой безопасности" со стороны нашей страны.