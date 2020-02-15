Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что его организации было известно заранее о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова, которого лишили золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что его организации было известно заранее о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова, которого лишили золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи."У нас есть такая информация по Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации Союза биатлонистов России", – цитирует Гануса РИА Новости.Напомним, что Международный союз биатлонистов дисквалифицировал 34-летнего российского биатлониста из-за употребления запрещенного вещества. Устюгов лишился золота Олимпиады в Сочи, которое он завоевал в составе российской эстафеты.