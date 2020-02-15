Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которым вменяется в вину употребление запрещенных препаратов. Глава СБР сообщил, что в настоящий момент изучаются документы по этим делам.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которым вменяется в вину употребление запрещенных препаратов. Глава СБР сообщил, что в настоящий момент изучаются документы по этим делам."Решение по апелляции примем после изучения всех документов. Их очень много, нужно тщательно рассмотреть их. Только после изучения документов поймем, что делать дальше", – цитирует Драчева РИА Новости.Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на два года. Кроме того, Устюгов лишился золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи, которую он завоевал в составе эстафеты.