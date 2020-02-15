Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных прочел молодежи лекцию о любви и в очередной раз предложил ввести в школе уроки полового воспитания. Пока же все происходит, по его словам, как улица научит, а Россия в этой ситуации ведет себя, как девственница.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных прочел молодежи лекцию о любви и в очередной раз предложил ввести в школе уроки полового воспитания.Пока же все происходит, по его словам, "как улица научит".Он вспомнил, как однажды проводил такой урок для восьмиклассников, на котором присутствовали и учителя.Как сообщает РИА Новости, запись Жириновский направил занимавшему тогда пост министра образования и науки Дмитрию Ливанову, но инициатива осталась без ответа."Мы единственная в Европе страна, которая из себя изображает девственницу. Ну так же невозможно!" – возмутился лидер ЛДПР.По его мнению, отсутствие полового воспитания приводит к тому, что об интимных отношениях между мужчиной и женщиной дети или ничего не знают, или знают, "но в вульгарной форме".