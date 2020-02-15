Участникам были вручены кубки, почетные грамоты и медали...

Чемпионат по волейболу среди сотрудников полицейских собрал 24 сборные команды московского гарнизона полиции. За первенство в течение 4 дней боролись более 200 участников.Чемпионат для игроков был не простым. Начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков отметил, что участники соревнования показали азартную и красивую игру.Итоги чемпионата были подведены судейской комиссией. По результатам упорной борьбы места распределились следующим образом:1 место – Центр оперативно-разыскной информации ГУ МВД России по г. Москве,2 место – Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве3 место – Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.В завершение состоялась церемония награждения победителей чемпионата, а также отметили ряд сотрудников в номинациях:«Лучший нападающий» – Пашковский Валерий (ЭКЦ);«Лучший защитник» – Чижова Ирина (УРЛС);«Лучший игрок» – Иконников Вадим (ЦОРИ);«Ценный игрок» – Канищева Юлия (ЦПП ГУ)Участникам были вручены кубки, почетные грамоты и медали.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве