15.02.2020

2020-02-15 09:05:03

Лапа помощи! Во Владимире пройдет благотворительный праздник Собаки

Присоединяйтесь к Празднику Собаки, на который сегодня приглашает парк "Дружба". Мероприятие веселое, и еще и полезное. И этим утром с нами зоозащитник Марина Собянина. Марина, кому и как можно сегодня помочь.

Марина Собянина представитель Альянса Защитников Животных-Владимир:

- Доброе утро, дорогие друзья! Всех хотим пригласить на классное , весёлое и полезное мероприятие. Сегодня в парке «Дружбы» состоится благотворительный праздник под названием «День собаки». В этот день, мы хотим помочь животным, которые находятся под нашим кураторством. Это собака Ронда, которую сбили на автомобиле. Сейчас она находится в Атланте. И собака Вика-Альма, которая пострадала от стрелка. Он стрелял в неё в упор, и с трудом мы её вытащили, благодаря врачам Атланты и Доброго доктора. Найти все наши "нуждики" для помощи животных можно на сайтах зоо-защиты. Это «Зоохелп33», «Зоозащита33», и Альянс Защитников Животных — Владимирская область. Заходите и выбирайте любого подопечного, которому вы бы хотели помочь. Может быть, это кошечка, а может, собачка. А возможно, это даже кролик или крыса, которые находиться в приютах.

Благодаря зоозащитникам и поддержки людей собакам проделаны дорогостоящие операции. С призывом о помощи сегодня и сам приют.

Лариса Гвоздева - директор приюта "Атлант", главный ветврач клиники:

-Приют у нас на 400 животных. В настоящие время в городе Владимире организовано 16 ветеринарных клиник. И нам стало очень тяжело материально и ощущается нехватка медикаментов, пелёнок, подстилок, препаратов. Мы бы, с удовольствием, взяли бы и перчатки, пеленки и медикаменты, хотя бы для первой помощи. У нас работают дипломированные ветеринарные врачи и "ООО", и мы препараты, допустим наркоз, можем получить, но денег не хватает на такие препараты, которые можно просто купить.

Все данные по приюту Атлант вы можете найти на сайте. Не оставайтесь в стороне.

Наша отзывчивость может спасти жизнь животных, раненных людьми. И приятно, что в числе неравнодушных оказались и участники танцпроекта "DancePlace". Ребята откликнулись на обращение зоозащитников.

Павел Чугунов организатор танцевальных вечеринок:

- Вот увидели в соц.сетях информацию о том, что можно помочь нуждающейся собачке. В день помощи собакам, соответственно, мы бы хотели перевести небольшую сумму денег, которую получили с одной из наших вечеринок.

Ксения Купленова организатор танцевальных вечеринок:

- В списке нуждающихся собак мы выбрали Ронду, её сбила машина и мы хотим помочь. Ей предстоит длительное лечение, были операции, предстоит ещё реабилитационный период. Мы надеемся, что с помощью нашего проекта спасём собачью жизнь.

Итак благотворительный "праздник Собаки " в парке "Дружба" в 12 ч. Не оставайтесь в стороне.

