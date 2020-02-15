15.02.2020

2020-02-15 17:40:03

Лучший друг из подворотни

Очень любит фотографироваться и не пропускает ни одно мероприятие в Сосновом бору Ленобласти бездомный пёс Кефир. Его даже прозвали "мэром города". Горожане завели страничку в инстаграм. А зоозащитники выдвинули собаку на престижный конкурс Best Russian Dog 2019, в котором он победил и получил звание лучшей собаки России . Эта милая история наглядно показывает, что проблему бездомных животных можно решать гуманным способом. Кефир, яркий представитель программы отлов стерилизация вакцинация выпуск. И доброе отношение людей сыграло свое дело. Как приручить бездомное животное? узнала Екатерина Таманова.

Куки, Лина и Кама от хозяйки- ни на шаг. Не позволяет воспитание. Своих питомцев Лора Панина научила идеальным манерам, она уже 25 лет занимается дрессировкой собак. Лора рассказывает: с детства приносила домой бездомных животных, дрессировала и ,как сейчас называют, занималась передержкой. Сейчас кинолог со стажем помогает приютам и частным хозяевам воспитывать и социализировать питомцев. Главная проблема - люди часто выбирают неподходящую собаку, будь это породистый щенок или собака из приюта. У каждой породы свое предназначение, уверена кинолог.



Лора Панина - кинолог, зоопсихолог:

- Каждая собака несет какую-то функцию. Породы были неслучайно придуманы, те же: охотничьи, служебные, декоративные.Поэтому, если вы берете, вы не берете абстрактную собаку. Вы берете собаку например: на улицу в будку, что бы она охраняла территорию, или вы берете собаку себе на диван, или у вас дети - вам нужна собака, которая любит детей.



Братья наш меньшие сами не воспитываются, с каждой из них нужно занимается ежедневно, говорит Лора. Превратить щенка в послушную собаку- большой труд. Иногда даже профессиональные кинологи не могут добиться идеальных результатов, нельзя предугадать характер питомца. С собаками же из приюта все понятно, чаще всего они уже взрослые и их поведение можно спрогнозировать.



Лора Панина - кинолог, зоопсихолог:

- На каждую собаку ,которая пристраивается, пишется психотип. То есть что это такое,это характер собаки, у этой собаки есть агрессия к детям у этой нет, у этой только к животным, эта бегает за кошками. Вы по факту берете уже готовое сформированное существо.

Жёлтый галстук на шее Камы неслучаен. Это знак отличия четвероногого психолога. Своих собак Лора Панина тренирует для канистерапии. Это метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак. Терапия способствует улучшению умственных и эмоциональных способностей, положительно влияет на двигательную функцию и моторику. Псы-ассистенты приезжают в дома престарелых, к людям в сложном эмоциональном состоянии, больше всего собак любят дети.



Лора Панина - кинолог, зоопсихолог:

- Это общение , это контакт непосредственно с собакой, это страхи. Там очень широкий спектр, иерархические отношения вертикальные, когда ребеночек. Ребеночек - это зависимое существо на самом деле, ему всегда говорят, что нужно делать, как нужно делать. А тут ребенок меняется местами, то есть ребенок говорит собаке, да если еще большой,что нужно делать и собака слушается соответственно какие там ощущения идут у ребенка.



Это еще один повод задуматься о собаке, которую можно взять и из приюта. Стереотипов немало: непослушные, убегут на улицу, к хозяевам не привыкнут. На самом деле в семье псы легко находят общей язык и становятся лучшими друзьями.



Екатерина Таманова, Илья Хлудов. Вести Владимир.