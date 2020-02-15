Если Россия не поставит Белоруссии утвержденный объем нефти, то Белоруссии придется начать отбор транзитного топлива из нефтепровода Дружба. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Если Россия не поставит Белоруссии утвержденный объем нефти, то Белоруссии придется начать отбор транзитного топлива из нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.Он напомнил, что в январе было поставлено 500 тысяч тонн, а 1,5 миллиона тонн недопоставлено."Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 миллионов тонн добирать", — предупредил президент Белоруссии, передает госагентство БелТА.Александр Лукашенко также рассказал, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах. В частности, рассматривается возможность делать это через балтийские порты при содействии США."Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", — пояснил президент Белоруссии.По мнению Лукашенко, по такой схеме могут работать Новополоцкий НПЗ и завод в Мозыре.7 февраля в Сочи прошли переговоры президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат консультации о поставках сырья исключительно на коммерческих условиях.