Столичные следователи задержали и допросили мать грудного младенца, которого два дня назад бросили у метро Парк Победы. Женщина пояснила, что пошла на этот крайний шаг из-за сложного материального положения. Со следователем она разговаривала через переводчика, потому что не так давно приехала в Москву из Узбекистана.

Столичные следователи задержали и допросили мать грудного младенца, которого два дня назад бросили у метро "Парк Победы". Женщина пояснила, что пошла на этот крайний шаг из-за сложного материального положения. Со следователем она разговаривала через переводчика, потому что не так давно приехала в Москву из Узбекистана."Сегодня следователи предъявили обвинение 29-летней женщине. В ходе допроса она признала вину в полном объеме. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.После допроса мать мальчика доставили в Дорогомиловский суд, где в ближайшие часы ей должны избрать меру пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Сам ребенок в больнице, он здоров. После выписки мальчика передадут в приют.