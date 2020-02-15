В МЧС опровергли сообщения о резком повышении уровня радиации в Москве. Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, 49. Превышений уровня естественного фона ..

В МЧС опровергли сообщения о резком повышении уровня радиации в Москве. "Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, 49. Превышений уровня естественного фона радиации по результатам замеров не зафиксировано", – цитирует экспертов телеграм-канал RT.Ранее в СМИ появилась информация о том, что датчик радиации в районе Москворечье-Сабурово, где собираются построить Юго-Восточную хорду, минувшей ночью якобы показал рекордное превышение нормы в 120 раз.