План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.Документ под названием "12 шагов к усилению безопасности на Украине" представили накануне. В его разработке участвовали бывший министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.Однако Киев заявил, что представленная инициатива частная и не соответствует официальной позиции Украины, а сам документ назвали пророссийским.