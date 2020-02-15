Правительство сделает все необходимое для обеспечения лекарствами онкобольных россиян. Такое заявление сделал Михаил Мишустин, выступая на заседании правительстве.

Правительство сделает все необходимое для обеспечения лекарствами онкобольных россиян. Такое заявление сделал Михаил Мишустин, выступая на заседании правительстве. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu."Важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов", — подчеркнул глава правительства.Он напомнил, что иногда родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов не хватает. По мнению Мишустина, во многом это происходит из-за того, что пока нет единого федерального органа, который отслеживал бы всю ситуацию в этой области.В связи с этим премьер предложил возложить контролирующие функции на Росздравнадзор.Также Михаил Мишустин поручил создать цифровую платформу с информацией о доступности важнейших лекарств для онкобольных граждан.При этом он подчеркнул, что в вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов.