Два современных поста ДПС открыты по обе стороны Крымского моста, церемония их открытия состоялась сегодня. Глава ГИБДД России Михаил Черников, принимавший участие в церемонии открытия, назвал эти посты лучшими по структурному обустройству и технической оснащенности.

Два современных поста ДПС открыты по обе стороны Крымского моста, церемония их открытия состоялась сегодня. Глава ГИБДД России Михаил Черников, принимавший участие в церемонии открытия, назвал эти посты лучшими по структурному обустройству и технической оснащенности: посты оборудованы аппаратно-программными комплексами автоматического распознавания номеров автомобилей, системой круглосуточного видеонаблюдения, а время на административные процедуры заметно сократится, так как сотрудники будут использовать сканеры для распознавания документов.Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обоим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.Министр транспорта России Евгений Дитрих указал на огромную загруженность новой магистрали, соединившей Крым с материком и отметил важность комфортных условий для работы сотрудников автоинспекции.Во время церемонии сотрудникам ДПС вручили ключи от новых патрульных автомобилей.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему открыто в мае 2018 года, движение поездов – в декабре прошлого года.