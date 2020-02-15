Бывшая сотрудница одного из банков оформила неустановленному соучастнику заявку на выдачу кредита, а также кредитный договор...
СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения.
Установлено, что бывшая сотрудница одного из банков оформила неустановленному соучастнику заявку на выдачу кредита, а также кредитный договор. После этого последний получил в магазине техники товар, оплата за который была произведена за счет части кредитных средств, а оставшуюся сумму денежных средств злоумышленники похитили. Аналогичным образом совершено три противоправных деяния.
По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении 27-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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