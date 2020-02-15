Бывшая сотрудница одного из банков оформила неустановленному соучастнику заявку на выдачу кредита, а также кредитный договор...

СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения.Установлено, что бывшая сотрудница одного из банков оформила неустановленному соучастнику заявку на выдачу кредита, а также кредитный договор. После этого последний получил в магазине техники товар, оплата за который была произведена за счет части кредитных средств, а оставшуюся сумму денежных средств злоумышленники похитили. Аналогичным образом совершено три противоправных деяния.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении 27-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56