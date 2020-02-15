Североатлантический альянс возобновляет свою миссию в Ираке. Как пояснил командующий объединенными силами НАТО Тод Уолтерс, Багдад прислал письмо с гарантиями безопасности, поэтому в ближайшие несколько дней или недель работа будет продолжена.

Североатлантический альянс возобновляет свою миссию в Ираке. Как пояснил командующий объединенными силами НАТО Тод Уолтерс, Багдад прислал письмо с гарантиями безопасности, поэтому в ближайшие несколько дней или недель работа будет продолжена, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, миссия НАТО в Ираке была приостановлена после того, как американский беспилотник убил иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. Альянс прекратил тренировки иракских военных, а некоторые страны решили эвакуировать своих специалистов из региона.Сразу после убийства Сулеймани иракские власти потребовали у США вывести войска из страны. Однако позднее передумали.