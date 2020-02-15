За четыре недели до начала Великого поста наступает время начать подготовку к этому событию. Каждое воскресенье верующие вспоминают притчи. Дата недели о блудном сыне в 2020 году выпала на 16 февраля.

За четыре недели до начала Великого поста наступает время начать подготовку к этому событию. Каждое воскресенье верующие вспоминают притчи. Дата недели о блудном сыне в 2020 году выпала на 16 февраля.ПритчаСюжет о блудном сыне хорошо известен многим. Закрепиться вмассовом сознании ему удалось благодаря тому, что многие талантливые люди отискусства – художники, поэты и писатели – не могли пройти мимо столь яркогообраза.Сама история рассказывает про взаимоотношение отца и двухего сыновей. Младший потребовал от родителя своей доли имения и, получив желаемое,ушел скитаться. Без родительского контроля он загулял, впал в грех и промоталвсе свое состояние.Дойдя до крайней степени нищеты, молодой человек понял всюглубину своей неправоты. Вернувшись домой он признал, что согрешил и перед своимотцом, и перед самим Небом. Не смея просить прощения, он захотел наняться отцув работники.Тот же, обрадовавшись, что ребенок жив и здоров, одел его вшелка и золото и закатил пир. Старший сын, все это время тяжко трудившийся илишенный такой благосклонности родителя, возмутился. Отец же объяснил ему, чтонадо радоваться, потому что его брат был мертв, а теперь ожил.ПразднованиеВо время православного богослужения в этот день поютсяспециальные песнопения, связанные с притчей. Кроме того, на утрени поетсяпсалом 136, а за ним – покаянные тропари, которые затем будут повторять ввоскресенья на протяжении всего Великого поста.Великий пост в 2020 годуНапомним, в 2020 году Великий пост начинается 2 марта изаканчивается 18 апреля. Уточнить даты и узнать дни других важных церковныхпраздников и событий можно, а узнать любопытные подробностипро каждый конкретный день – .