На проходящем в итальянской Антерсельве чемпионате мира по биатлону разыграны награды в гонке на 7,5 км у женщин. Победу одержала норвежская спортсменка Марте Ройселанд.

На проходящем в итальянской Антерсельве чемпионате мира по биатлону разыграны награды в гонке на 7,5 км у женщин. Победу одержала норвежская спортсменка Марте Ройселанд.Победу Ройселанд принес результат 21:13.1 при одном промахе. Это вторая победа Ройселанд на этом чемпионате. Днем раньше стала чемпионкой в смешанной эстафете. На втором месте, и это сенсация, американка Сьюзен Данкли. Бронзовая награда досталась чешке Луции Харватовой.Россиянки снова выступили неудачно. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21 место. 38 результат у Светланы Мироновой. Лариса Куклина заняла 48 место, а Ирина Старых – 53. Единственное утешение – попадание всех наших спортсменок в гонку преследования.