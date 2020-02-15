По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в России нет эпидемии ВИЧ-инфекции. Считается развитая эпидемия при ВИЧ, когда 1% от всего населения заразился, - заявил Интерфаксу бывший глава Роспотребнадзора.

По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в России нет эпидемии ВИЧ-инфекции."Считается развитая эпидемия при ВИЧ, когда 1% от всего населения заразился. У нас 1% от 148 миллионов — это сколько? Считать умеем?" — заявил "Интерфаксу" бывший глава Роспотребнадзора.Он напомнил, что всего с 1987 года (тогда в стране был зарегистрирован первый заболевший), в России ВИЧ-инфекцией заразились около 1 миллиона человек.Онищенко также указал, что с современным уровнем медицинской помощи ВИЧ-инфицированные могут нормально жить и "рожать детей".