В сети появились первые изображения китайского рамного внедорожника H5: его сфотографировали на тульском заводе Haval, где он и будет выпускаться для российского рынка.

В сети появились первые изображения китайского рамного внедорожника H5: его сфотографировали на тульском заводе Haval, где он и будет выпускаться для российского рынка.На Instagram-фото в цехах завода запечатлен внедорожник в том варианте дизайна, который уже знаком россиянам по модели Great Wall Hover 5 образца начала 2010-годов, пусть и немного перелицованный.Haval H5 для России. Фото Инстаграм-аккаунт @pshelenevНапомним, во время посещения завода Haval в Тульской области осенью 2019 года представители производителя подтвердили корреспонденту АвтоВестей, что в первом квартале 2020 года на этом предприятии начнется выпуск внедорожников Haval H5 со сваркой и окраской кузовов.Точные сроки, предлагаемые агрегаты и цены пока не сообщаются. Но шансы на успех есть: эти машины хорошо известны россиянам, а в данном востребованном сегменте из альтернатив сегодня есть только УАЗ "Патриот", который вновь станет основным конкурентом "китайца".Haval H5 для России. Фото Инстаграм-аккаунт @pshelenevВнедорожник Great Wall Hover дебютировал еще в 2005 году и представлял собой "сборную солянку". Раму китайцы подсмотрели у Toyota 4Runner прошлых поколений, кузов - у Isuzu Axiom, а под капотом стояли лицензионные бензиновые моторы Mitsubishi, которые позднее были дополнены дизелем китайской разработки в паре с автоматом Hyundai.Сзади применялся неразрезной мост на пружинах, спереди - независимая схема на торсионах. Передний мост подключался жестко, в раздатке была пониженная передача, а на задней оси - самоблокирующийся дифференциал. Низкая цена и простота конструкции быстро сделали Hover популярным в России: по продажам "Ховер" наступал на пятки УАЗу и входил в число самых популярных внедорожников в нашей стране.Прошлый Great Wall Hover для России.Партнером Great Wall по выпуску "Ховеров" в России выступала компания "Ирито". Были планы по расширению производства за счет нового завода в Липецке, но кризис пустил эти планы под откос. В том числе и потому, что у партнеров случился разлад. По одной из версий, китайцы отказались снижать цены на подорожавшие машинокомплекты, а "Ирито" не стал давать скидки на выросшие в цене готовые машины. В итоге отгрузка автомобилей и машинокомплектов для их сборки была остановлена в декабре 2014 года. В тот год продажи сразу упали на 25%.А в 2015-м, когда у дилеров закончились запасы машин, они и вовсе встали, обвалившись сразу на 79% (до жалких 3181 штуки). Предпринятая же в 2016 году попытка компании Derways вернуть в Россию "Ховеры" под маркой DW Hower (на фото) тоже провалилась. В конце 2018 года завод "Ставрополь-Авто" остановился из-за проблем головной компании Derways, которую подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 319 млн рублей. И Следственный комитет уже возбудил против компании уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, в 2013-2014 годах Derways выводил средства с помощью фирм-однодневок.Haval H5 в последнем рестайлинге для Китая.Перед остановкой производства полноприводный Hower H5 предлагали в России с 2-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4G63S4T на 150 л.с и 250 Нм в паре с 6-ступенчатой "механикой". Цены были заявлены в диапазоне от 1 219 000 до 1 455 000 рублей, за модель H3 с этим же мотором - 1 239 000 - 1 319 000 рублей. При этом ранее для Hover H5 совместного выпуска с "Ирито" также предлагались более дешевые бензиновые моторы объемом 2,4 л. Но какой из этих вариантов вернется в Россию и будет ли дизель - пока неясно.