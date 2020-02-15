После вручения Оскара за лучшие костюмы фильму Маленькие женщины в 72 раза выросли продажи одноименной книги Луизы Мэй Олкотт, по которой и был снят фильм.

После вручения "Оскара" за лучшие костюмы фильму "Маленькие женщины" в 72 раза выросли продажи одноименной книги Луизы Мэй Олкотт, по которой и был снят фильм.Такие данные приводит пресс-служба одного из крупнейших интернет-магазинов Ozon.В компании рассказали, что в 2019 году в неделю покупали около 80 книг "Маленькие женщины", "Оскар" поднял еженедельные продажи в несколько раз – более 1100 экземпляров, передает РИА Новости.Возможно, рассуждают в Ozon, что покупатели готовятся к 8 Марта, иначе как еще объяснить, что в каждом третьем заказе лежит сразу 2-3 книги Луизы Мэй Олкотт.