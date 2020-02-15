Сотрудники охраны и пассажиры поезда совместными усилиями одолели буяна, устроившего дебош и драку в поезде на МЦД. Мужчина оказывал активное сопротивление и не собирался покидать состав без боя. Один из очевидцев запечатлел произошедшее на видео.

Очевидец запечатлел на камеру смартфона конфликтную ситуацию, возникшую в поезде, следовавшем по Московским центральным диаметрам.Как рассказал автор ролика, один из пассажиров переборщил с алкоголем и начал вести себя агрессивно. Мужчина буянил и не реагировал на замечания окружающих.В какой-то момент он полез драться с охранниками, после чего к противостоянию подключились другие попутчики.Совместными усилиями им удалось совладать с буяном, попытавшимся дать еще один бой в тамбуре. В итоге неадекватного пассажира удалось выбросить на платформу, восстановив покой и порядок в вагоне.