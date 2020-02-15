Прощание и похороны легендарного разведчика Алексея Ботяна пройдут 17 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание и похороны легендарного разведчика Алексея Ботяна пройдут 17 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе государственного-бюджетного учреждения "Ритуал". Сообщается, что прощание с Героем России начнется в 11 часов 30 минут, а похоронят военного разведчика на Аллее Героев кладбища.Алексей Николаевич родился 10 февраля 1917 года в Виленской губернии Российской империи. Встретил Вторую мировую войну в польской армии. С октября 1939-го гражданин СССР, Великую Отечественную начал в составе отдельной мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся четвёртому управлению НКВД СССР. Участвовал в обороне Москвы, многократно перебрасывался за линию фронта с разведывательно-диверсионными целями.Действовал в глубоком тылу врага в западных районах Украины и Белоруссии — как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов.Принимал участие в уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.В январе 1945 года ему удалось узнать о замысле нацистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление Красной армиик, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.После войны много лет работал во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.Был удостоен 10 мая 2007 года звания Героя России за спасение польского Кракова и проявленные при этом мужество и героизм. кончался 13 февраля 2020 года, на 104-м году жизни.Стал одним из прообразов "Майора Вихря" – главного героя трехсерийного художественного фильма, снятого в 1967 году кинорежиссером Евгением Ташковым по одноименному роману писателя Юлиана Семенова.