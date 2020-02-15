В День всех влюбленных в Прямом эфире — ТОП-10 самых необычных, неожиданных, экстремальных и романтичных признаний в любви и предложений руки и сердца, которые сделали мужчины своим любимым девушкам.

В День всех влюбленных в "Прямом эфире" — ТОП-10 самых необычных, неожиданных, экстремальных и романтичных признаний в любви и предложений руки и сердца, которые сделали мужчины своим любимым девушкам.Красивые и счастливые пары пришли в студию, чтобы рассказать, при каких обстоятельствах одни произнесли, а другие услышали желанные слова.Сильно поволноваться о последствиях своего предложения пришлось известному телеведущему Денису Кочанову – и не только из-за ожидания ответа любимой, но и из-за реакции начальства. А все потому, что предложение он сделал... в прямом эфире, в финале новостной программы.Денис признается, что даже был готов к увольнению, но через несколько минут молчания в редакционном чате руководитель прислал поздравление.А вот избранница Антона Бортничука из Симферополя поначалу подумала, что когда увидела табличку "Выходи за меня замуж", то подумала, что оставил ее кто-то другой, а не любимый мужчина. И все потому, что дело происходило под водой. Когда они вместе ныряли с аквалангом, девушка увидела появившуюся над ней табличку с предложением.Трогательное предложение руки и сердца сделал своей избраннице Елене Костюнькиной Артем Синцов. Обручальное кольцо он вручил своей любимой в кинотеатре – прямо во время сеанса мелодрамы "Лёд 2".Еще одно необычное – "крутое" предложение сделал своей невесте Павел Струлев. Правда, девушку поначалу оно напугало, поскольку было организовано в стиле "спецназ-шоу".Какие еще оригинальные способы придумывали мужчины, чтобы удивить избранниц? Какой была реакция невесты, которой любимый сделал предложение в прямом телеэфире? Кто "закатал" обручальное кольцо в пельмени, и как проходят свадебные квесты?Самые необычные и трогательные предложения руки и сердца – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".