Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за падения пассажира на пути.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за падения пассажира на пути.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба столичной подземки.Как рассказал ТАСС информированный источник в правоохранительных органах Москвы, ЧП произошло 14 февраля в 16 часов 55 минут мск. На станции метро "Менделеевская" пассажир упал на рельсы и экстренным бригадам пришлось срочно отключать электронапряжение, чтобы извлечь его.В результате этого на какое-то время прекратилось движение от стации "Владыкино" до станции "Чеховская", при этом один из поездов встал вместе с пассажирами в тоннеле.В настоящее время движение по серой ветке московского метрополитена восстановлено в полном объеме. Об обстоятельствах падения и состоянии упавшего человека не сообщается.