Почти на всей территории европейской части России установится теплая погода, температурный режим будет соответствовать мартовским параметрам. В Москве будет облачно без осадков. Температура днем от 1 до 3 градусов тепла, ночью – до минус 3.

Гребень южного антициклона удержит погожую, местами с небольшими осадками, погоду почти на всей территории европейской части России, температурный режим будет соответствовать мартовским параметрам. Штормовыми погодные условия обещают быть только в приполярных регионах в воскресенье, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве на фоне повышенного атмосферного давления будет облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура днем от 1 до 3 градусов тепла, ночью – до минус 3.В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье начнутся дожди, усилится ветер, температура повысится. В субботу до плюс 3 градусов, в воскресенье – до плюс 5.На Русском Севере будет преимущественно облачно, умеренно морозно, местами пройдет небольшой снег. В воскресенье глубокий циклон обновит рекорды минимального атмосферного давления, принесёт ураганный ветер, дожди и теплый воздух в Карелию, в Мурманскую, Ленинградскую и Архангельскую области. В Архангельске и Мурманске в субботу от – 5 до – 8 градусов, в воскресенье от нуля до +2 градусов. В Сыктывкаре в субботу около – 10 градусов, в воскресенье не ниже – 5 градусов.На погоду в Черноземье окажет влияние атлантический циклон, будет преимущественно облачно, местами пройдет небольшой снег, в воскресенье усилится юго-западный ветер. В Воронеже, Курске и Белгороде около нуля, ночью до минус 6 градусов.В Поволжье, на западной периферии антициклона, будет преимущественно облачно, местами возможны небольшие снегопады. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Ульяновске днем от 0 до – 3 градусов, по ночам до – 9 градусов.На Юге, в антициклоне, преимущественно солнечно, без осадков, днем по-весеннему тепло, по ночам — заморозки. В Ростове-на-Дону днем плюс 1 – плюс 3 градуса, ночью –до – 6 градусов. В Краснодаре и Симферополе до плюс 8 градусов, ночью – до минус 3.На Урале и в Западной Сибири, в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, время от времени будет солнечно. В Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Омске и Новосибирске от – 5 до – 8 градусов.На юге Дальнего Востока, на фоне повышенного атмосферного давления будет солнечно и умеренно морозно. В воскресенье на погоду в южных районах Приморья окажет циклон, здесь пройдут снегопады, усилится ветер, прошумят метели. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре – 9 –11 градусов, солнечно. Во Владивостоке – 5 – 8 градусов, облачно, в субботу сильный ветер, снег, метель.