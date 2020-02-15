15.02.2020

2020-02-15 18:40:03

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» отмечает шестой день рождения

15 октября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» отмечает свой день рождения. Вот уже 6 лет он объединяет людей, неравнодушных к чужой беде, готовых прийти на помощь, жертвуя своим временем и силами.