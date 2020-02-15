Неизвестный тайно похитил с 18 автомобилей компании запчасти...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали 38-летнего жителя Московской области, подозреваемого в кражах.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель каршеринговой компании. По словам заявителя, неизвестный тайно похитил с 18 автомобилей компании запчасти, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Бехтерева. Им оказался 38-летний житель Московской области.Как установили стражи порядка, злоумышленник брал автомобили в аренду, после чего отгонял их в один из автосервисов и совершал данные противоправные деяния.По данному факту дознанием ОМВД России по району Царицыно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22