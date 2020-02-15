Злоумышленник стал угрожать предметом, похожим на пистолет, в результате чего завязалась драка. Однако в этот момент подоспели сотрудники полиции и задержали мужчин...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Коптево задержан подозреваемый в разбойном нападении на сотрудника продуктового магазина.В ОМВД России по району Коптево г. Москвы поступило заявление от управляющего магазином, расположенного на Коптевской улице. Потерпевший сообщил, что к нему в кабинет вошли трое неизвестных в состоянии опьянения. Один из них, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал 18 тысяч рублей за якобы оставленную в магазине сумку знакомой. Когда они ненадолго вышли, заявитель успел вызвать наряд полиции.Вскоре нападавший с друзьями вернулся и стал угрожать предметом, похожим на пистолет, в результате чего завязалась драка. Однако в этот момент подоспели сотрудники полиции и задержали мужчин. В ходе личного досмотра у подозреваемого - 33-летнего ранее судимого жителя Москвы обнаружили предмет, похожий на пистолет, магазин к нему, 4 патрона и многофункциональный раскладной инструмент. Все изъятое направлено на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое других мужчин проходят по делу свидетелями, на них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29