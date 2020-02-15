Госсекретарь США Майк Помпео призвал не верить утверждениям о том, что газопровод Северный поток-2 является исключительно экономическим проектом. Когда Россия говорит, что Северный поток-2 является исключительно коммерческим устремлением, не дайте себя обмануть, — заявил он в Мюнхене.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не верить утверждениям о том, что газопровод "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом."Когда Россия говорит, что "Северный поток-2" является исключительно коммерческим устремлением, не дайте себя обмануть", — заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.Помпео сообщил также о решении США выделить до 1 миллиарда долларов на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.Он пояснил, что это делается в рамках Инициативы трех морей, которая объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям, пишет "Интерфакс".Представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в своем Twitter, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".Госсекретарь США, кроме того, обвинил Россию в антизападной кампании по дезинформации и в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.