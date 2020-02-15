В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар в производственном здании на набережной Обводного канала. Сообщение о нем поступило в ночь на субботу, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар в производственном здании на набережной Обводного канала. Сообщение о нем поступило в ночь на субботу, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.Горели первый, второй этаж и кровля кирпичного здания, в нем предположительно находятся станки по изготовлению резинотехнических изделий. В 03:40 пожарным удалось локализовать горение.По сообщению главка МЧС по Санкт-Петербургу, в горевшем здании находилась рабочая смена из 15 человек. Все они эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 78 человек личного состава и 21 единица техники.Здание по адресу Набережная Обводного канала, 134, входит в состав комплекса "Красный треугольник" — одной из старейших петербургских мануфактур по производству изделий из резины, передает ТАСС. Сейчас в комплексе располагаются различные офисы и производства.