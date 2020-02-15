Президент Литвы Гитанас Науседа выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи Науседа обосновал необходимость размещения американского воинского контингента в Литве "угрозой безопасности" со стороны России. Присутствие войск США в Балтийском регионе, по мнению президента Литвы, служит "сильным сдерживающим фактором для России".Науседа настаивает на постоянном обучении сил НАТО совместно с Вооруженными силами Литвы, пишет Sputnik. "Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов", — отметил президент.В настоящее время США разместили в Литве батальон пехоты с усилением из 30 танков Abrams и 25 боевых машин Bradley.Россия отвергает обвинения в агрессивных планах и всегда подчеркивает миролюбивый характер своей внешней политики.