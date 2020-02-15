Президент России Владимир Путин поручил органам государственной власти начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин поручил органам государственной власти начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, передает РИА Новости.Организацию подготовки общероссийского голосования Путин возложил на ЦИК РФ.Кабмину президент поручил оперативно выделить ЦИК РФ средства из бюджета в необходимом объеме для проведения голосования.Отмечается, что на всероссийское голосование средств потребуется не меньше, чем на выборы президента в 2018 году.Как сообщалось ранее, поправками в Конституцию занимается специально созданная рабочая группа, работа которой не прекращается ни на день.Предложения по изменениям в Конституцию поступают от законодателей, общественности и из регионов. Прием поправок не ограничен, их уже около 400. Свои поправки предлагают и парламентские партии.Накануне с членами рабочей группы встретился президент России Владимир Путин. Он отметил, что в Конституцию войдут не все поправки, но перед группой стоит задача не потерять ни одной полезной инициативы.