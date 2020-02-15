Промышленное производство в США в январе сократилось на 0,3%, поскольку не по сезону теплая погода сдерживала производство в сфере коммунальных услуг, передает Reuters.

Промышленное производство в США в январе сократилось на 0,3%, поскольку не по сезону теплая погода сдерживала производство в сфере коммунальных услуг, передает Reuters.В то же время авиапроизводитель компания Boeing замедлил производство гражданских самолетов, говорилось в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк) США.В ведомстве заявили, что объем промышленного производства в январе упал на 0,1%, что соответствует прогнозам, но объем производства в декабре был пересмотрен в сторону понижения до 0,1%, хотя ранее сообщалось о росте на 0,2%.Общий объем промышленного производства за декабрь был пересмотрен в сторону понижения до 0,4% с ранее сообщавшегося снижения на 0,3%.Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в январе упадет на 0,2%, а прогноз по производству в обрабатывающей сфере снизится на 0,1%.В годовом выражении производство на фабриках в январе упало на 0,8%, что отражает годовое падение общего промышленного производства.Производство аэрокосмической и другой транспортной техники в январе упало на 7,4% после роста на 0,5% в декабре, сообщает ФРС. Падение отражает прекращение компанией Boeing производства самолета 737 MAX.Загрузка производственных мощностей на заводах, рудниках и коммунальных предприятиях снизилась до с 77,1% в декабре до 76,8% — самого низкого уровня с сентября 2017 года.Производство коммунальных услуг в США в январе упало на 4% после падения на 6,2% в декабре, а производство на шахтах выросло на 1,2% в январе после роста на 1,5% в декабре.