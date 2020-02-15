Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию МИД Великобритании на слова президента России Владимира Путина о приверженности понятиям мама и папа, заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен. По его мнению, британцы вправе решать этот вопрос по своему усмотрению.Как написал Пушков в своем Twitter, Россия ничего никому не навязывает, но и чуждых ей понятий принимать не собирается.Ранее Путин заявил, что, пока он является президентом, в России не будет родителей с номерами, а будут только "мама" и "папа". МИД Великобритании отметил, что гордится легализацией однополых браков в своей стране.