Мужчина попытался отключить зарядное устройство мобильного телефона в помещении, где произошла утечка бытового газа и в этот момент прогремел взрыв. Пятнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, девять из них находятся в критическом состоянии.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ЧП, произошедшего в минувший четверг, 13 февраля, в городе Сикар на северо-западе Индии.Как сообщает издание Deccan Herald, местные жители обнаружили утечку бытового газа в жилом доме. Около входа в здание собрались соседи и члены проживавшей там семьи. Один из них вошел в помещение, чтобы забрать свой мобильный телефон.В тот момент, когда он отключил зарядное устройство своего гаджета, прогремел взрыв.В результате инцидента пострадали пятнадцать человек, девять травмированных находятся в критическом состоянии.