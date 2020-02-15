Royal Bank of Scotland представил новую стратегию, которая предусматривает сокращение размера убыточного инвестиционного банкинга и переименование британского банка в NatWest, пишет Reuters.

Royal Bank of Scotland представил новую стратегию, которая предусматривает сокращение размера убыточного инвестиционного банкинга и переименование британского банка в NatWest, пишет Reuters.Новый главный исполнительный директор RBS Элисон Роуз, которая занимает этот пост с ноября 2019 года, рассчитывает, что ребрендинг поможет восстановить имидж банка.RBS, один из крупнейших банков страны, был национализирован во время финансового кризиса 2008 года. Кредитор получил финансовую помощь из средств налогоплательщиков в размере 45,5 миллиарда фунтов стерлингов.Хотя бренд RBS сохранится в Шотландии, банк прекратит использовать название, не менявшееся в течение 293 лет, на уровне группы и сменит его на NatWest. Новое название происходит от National Westminster Bank — этот банк был куплен RBS в 2000 году.Роуз также планирует сократить вдвое взвешенные по риску активы инвестиционного банкинга NatWest Markets до 20 миллиардов фунтов стерлингов (26,10 миллиарда долларов).Банк отчитался о доналоговой прибыли в размере 4,2 миллиарда фунтов стерлингов по итогам прошлого года, что на 24% больше, чем в 2018 году, и выше ожиданий аналитиков.В то же время RBS сообщил об убытке NatWest Markets в размере 121 миллиона фунтов стерлингов.