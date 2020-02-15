Крымские пограничники задержали катер, на борту которого находились четыре украинца без документов.

Крымские пограничники задержали катер, на борту которого находились четыре украинца без документов.Капитан судна при требовании остановиться попытался скрыться. Катер догнали, в ходе осмотра нашли ставную сеть (незаконное орудие ловли) и около 300 рыбин (камбала-калкан). Судовых, регистрационных документов, а также разрешения на право добычи биологических ресурсов задержанные предъявить не смогли.Их доставили в порт Керчи для разбирательства, передает "Интерфакс".Украинских браконьеров не в первый раз ловят у берегов Крыма. В мае и августе 2018 года были задержаны два небольших судна "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". В октябре часть экипажа была обменяна на семерых жителей Крыма с сейнера "Норд" (задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.