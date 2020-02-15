Сообщения министерства обороны Турции об уничтожении 63 солдат сирийской армии не соответствуют действительности, заявляют в Центре примирения враждующих сторон.

Сообщения министерства обороны Турции об уничтожении 63 солдат сирийской армии не соответствуют действительности, заявляют в Центре примирения враждующих сторон.Российские специалисты напомнили об ответственности должностных лиц за распространение недостоверной информации. Тем более, что она может привести к росту напряжения и принятию скоропалительных решений.Напомним, за последнее время зафиксированы столкновения вооруженных сил Турции с армией Сирии. Сообщается о нескольких погибших турецких военнослужащих.